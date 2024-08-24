В случае снижения активности НБУ на торгах по продаже доллара курс пойдет вверх, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на выходных, 24 и 25 августа, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,80 до 41,30 грн/долл. и продажа от 41,40 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,10 до 45,95 грн/евро и продажа от 46,05 до 46,40 грн/евро, добавил эксперт.

"Особого дальнейшего взлета котировок евро в эти два дня ожидать не стоит. Но евро останется главным инструментом для спекулятивного заработка и на этих выходных, за счет широкого разброса его котировок в различных сетях обменников по всей Украине". – отметил Козырев. Видео дня

Также аналитик добавил, что в случае снижения активности НБУ на торгах по продаже доллара курс пойдет вверх:

"Поэтому сейчас и клиентам на межбанке, и гражданам на наличном рынке особо расслабиться в части динамики курса доллара не выйдет".

Курс доллара в Украине на 26 августа

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,84 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек.

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