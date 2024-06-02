Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 35 копеек, а по евро будет находиться в пределах от 20 до 35-40 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 2 июня, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,30 до 40,80 грн/долл. и продажа от 40,95 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то владельцы обменников будут работать в пределах ценников: прием от 43,80 до 44,40 грн/евро и продажа от 44,65 до 44,95 грн/евро, добавил эксперт.

"Спред между покупкой и продажей доллара в большинстве пунктов обмена составит от 20 до 35 копеек, а по евро будет находиться в пределах от 20 до 35-40 копеек. Часть сетей обменников продолжат практику выставления спредов по доллару и по евро в пределах до 1 гривны и даже больше. Игра "на повышение", которая наблюдалась практически всю эту неделю, продолжится", - отметил аналитик.

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Кроме того, Козырев прогнозирует достаточно значительное расхождение уровней ценников покупки и продажи одной и той же валюты в зависимости от региона - по доллару в пределах до 5−15 копеек, а по евро - и вовсе до 12-25 копеек.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы: скорее всего, общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

Он уверен, что коридоры валютных колебаний будут такими: на межбанке 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро, на наличном рынке 40-41 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

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