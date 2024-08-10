Большинство сетей обменников будет работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

В субботу, 10 августа курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 грн/долл. и продажа от 41,25 до 41,45 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, владельцы обменников выставят в пределах: прием от 44,40 до 45,05 грн/евро и продажа от 45,15 до 45,50 грн/евро.

"Основная часть обменников продолжит работать в формате "с оборота" со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет в пределах 20-25 копеек, по евро - в пределах до 25-30 копеек", - отметил эксперт. Видео дня

Козырев добавил, что будет наблюдаться достаточно широкий разброс ценников покупки/продажи долларов и евро в обменниках.

"Поэтому, чтобы не терять деньги при проведении валютообменных операций, советую либо потратить 10-15 минут своего времени и обойти 3-5 точек в вашем районе, чтобы сориентироваться по курсу, либо сразу воспользоваться соответствующими приложениями, которые позволят забронировать вам необходимую операцию по обмену в нужных объемах и по оптимально выгодному для вас курсу", - посоветовал аналитик.

Курс доллара в Украине на 12 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,12 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 13 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,89 грн/евро, то есть гривна ослабла на 8 копеек.

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