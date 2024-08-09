Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,15 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 9 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,25 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня не изменился и составляет 45,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,65 грн, евро - по курсу 44,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 41,15 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен - 45,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 41,29 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,19 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 45,20 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на 9 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 40,99 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,81 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 4 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курсовые показатели стабилизировались в новом коридоре - 40,7-41,7 грн/долл.

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