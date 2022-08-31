Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня - 40,65 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,65 грн за евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 37,18 грн.
Курс во время войны:
Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.
Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 31 августа, составляет 40,78 грн/долл, к евро - 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.
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