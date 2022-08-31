Курс гривни относительно доллара укрепился, а евро - остался на уровне предыдущего показателя.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 31 августа, укрепился на 2 копейки - до 40,78 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня осталась на уровне предыдущего дня - 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Відео дня:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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