Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,65 грн за евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 35 копеек – до 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,65 грн за евро.

Відео дня:

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро – 37,18 грн.

Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс гривни к доллару и евро в банковских обменниках Киева сегодня, 29 августа, составляет 40,80 грн/долл. Продать американскую и европейскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл.

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