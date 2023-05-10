Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 8 копеек - до 37,60 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

Что сейчас происходит с курсом

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, прогнозирует, что в ближайшие дни наличный курс продолжит толкать вниз конкуренцию на рынке, хотя значительная динамика при этом наблюдаться не будет. По ее словам до 14 мая наличный курс доллара в Украине будет колебаться в рамках 37,3-37,9 грн/долл.

Видео дня

Аналитики инвестиционной группы ICU отмечают, что общая ситуация на валютном рынке в начале мая улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривни укрепился. Аналитики отмечают рост интереса к покупке безналичной валюты с последующим размещением на депозитах.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране, а стоимость валюты будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл. Значимой девальвации гривни в мае не ожидается.

Вас также могут заинтересовать новости: