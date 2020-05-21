В обменниках подорожала валюта

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 26,90 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 21 мая, выросла на 15 копеек и составила 26,90 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 30 копеек и составила 29,48 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,53 грн за доллар, евро – 28,83 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,59 грн/долл., то есть гривня впервые за неделю просела к доллару - на 7 копеек.