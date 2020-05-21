В Украине впервые за неделю подорожал доллар

Гривня по официальному курсу просела к доллару до 26,59 грн/долл. Курс гривни к евро снизился до 29,14 грн/евро

Национальный банк Украины на четверг, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,59 грн/долл., то есть гривня впервые за неделю просела к доллару - на 7 копеек.

Читайте такжеНемецкие эксперты оценили глубину падения экономики Украины

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,14 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 20 мая котировки гривни к доллару установились на уровне 26,66/26,68 грн/долл., к евро – 29,23/29,25 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,52 грн/долл., то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.