Курс гривни к евро сегодня составляет 41,90 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 3 копейки - до 40,08 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В инвестиционной компании Dragon Capital считают, что НБУ может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала следующего года.

В проекте государственного бюджета на 2023-й Кабмин спрогнозировал средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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