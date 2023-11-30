Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 40,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 30 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн за доллар.

Курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,12 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,55 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня не менялся и составляет 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также остался на предыдущем уровне - 41,00 грн/евро (курс продажи - 40,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,96 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, в первые дни декабря 2023 года курс доллара в Украине будет находиться в рамках коридора 37,3-37,8 грн/долл. По предположению банкира, массовая выплата зарплат украинцам может вызвать колебания на рынке валют из-за возросшего спроса.

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