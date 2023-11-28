Эксперт ожидает ослабления тренда на укрепление гривни.

Курс доллара в Украине в первые дни декабря 2023 года будет находиться в пределах коридора 37,3 - 37,8 грн/долл. Такое мнение высказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 Канал.

"На этой неделе я ожидаю ослабления тренда на укрепление гривни из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату. По моему мнению, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 - 37,8 гривни за доллар", - отметила эксперт.

Также Золотько предположила, что массовая выплата зарплат украинцам может вызвать колебания на рынке валют из-за увеличенного спроса. Кроме того, указывается, что в последние недели усилилась конкуренция между банками в продаже безналичности на сумму в пределах 50 тысяч гривень. В связи с этим финансовые учреждения несколько занижают курс доллара для предотвращения спекуляций.

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Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 28 ноября

Напомним, курс доллара 28 ноября в банках Украины подорожал на 3 копейки - до 37,73 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 28 ноября подешевел на 5 копеек - 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

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