Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 30 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,85 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой также остался на вчерашнем уровне - 41,32 грн.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, наличный курс доллара к гривне в банках Украины остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,12 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня не менялся и составляет 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также остался на предыдущем уровне – 41,00 грн/евро (курс продажи - 40,85 грн/евро).

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственный бюджет Украины на 2024 год. В законе предположение относительно курса доллара к гривне определено на уровне 40,7 грн за доллар в среднем за год (против 41,4 грн за долл. в первом чтении законопроекта).

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