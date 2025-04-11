Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, а евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 11 апреля, подорожал на 11 копеек и составляет 41,56 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 1,09 грн до 46,99 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,96 гривни, а евро - по курсу 45,84 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу вырос на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 апреля, также подорожал - сразу до 47,17 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 11 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,84 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 29 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе на валютный рынок будут влиять сугубо экономические и регуляторные факторы. Все остальные факторы, как, например, ход войны, PR на переговорах о прекращении боевых действий будут работать максимум "в придачу" и не будут представлять угрозы для стабильности рынка.

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