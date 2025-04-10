Курс гривни к евро установлен на уровне 45,84 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,84 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 29 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,39/41,42 грн/долл., а евро - 46,05/46,07 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,26 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 45,95 грн/евро, а курс продажи - 45,62 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга составляет 82 015 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 384 120 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 апреля подорожал на 10 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 45,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 45,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: