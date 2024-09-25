Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,73 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 25 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 46,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 45,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 22 копейки - до 46,73 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 12 копеек и составляет 41,60 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,57 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты - 46,40 грн/евро.

НБУ установил на 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на среду установлен на уровне 46,04 грн/евро, то есть гривна снизилась на 5 копеек.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 грн/долл.

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