Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 25 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 46,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,90 грн за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 12 копеек и составляет 41,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,57 грн/евро (курс продажи - 46,40 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 25 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,04 грн/евро, то есть гривна снизилась на 5 копеек.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл., спрогнозировал аналитик Алексей Козырев.

Вас также могут заинтересовать новости: