Курс НБУ меняться не будет, наличный курс ожидают небольшие колебания, предполагает Орыщак.

Официальный курс доллара в Украине не будет меняться до конца войны, ранее так решил Национальный банк. Если отпустить его сейчас, девальвация может сильно повлиять на стоимость продуктов и товаров.

Такое мнение высказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак сайту "Сегодня".

По прогнозу эксперта, наличный курс доллара не будет сильно колебаться - несмотря на продолжающуюся войну. Он также предположил, что спрос на валюту не может расти, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы делать накопления.

Как пишет СМИ, на черном рынке курс доллара растет очередной день подряд, сегодня утром в среднем он составлял при продаже 34,28 грн, при покупке - 33,96.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца полномасштабной войны РФ заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

Ранее в Нацбанке заявили о стабилизацию наличного курса доллара в Украине несмотря на войну.