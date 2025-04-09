Курс гривни к евро установлен на уровне 45,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 10 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 52 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 45,75/45,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 9 апреля вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,80 гривни за доллар.

Средний курс евро сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 45,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 апреля подорожал на 10 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос также на 10 копеек до 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

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