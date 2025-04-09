Продать доллар можно в среднем по курсу 40,80 грн, а евро - 44,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 9 апреля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 45,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,95 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,95 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,70 грн/евро, а курс продажи - 45,35 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 9 апреля, составляет 76 869 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 155 660 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 9 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного усилила позиции. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,03 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

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