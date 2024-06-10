Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,65 грн, евро – 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 июня, вырос на 10 копеек – до 40,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,20 грн, евро – по курсу 43,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 40,65 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 39 копеек и составляет 43,86 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 10 копеек и составляет 40,80 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,36 грн/евро (курс продажи – 44,10 грн/евро).

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин прогнозирует, что доллар может и дальше дорожать в ближайшее время. По его словам, похожая ситуация была в конце декабря, когда курс пересек отметку в 38 гривень и приближался к 39 гривень.

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