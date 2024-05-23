Курс гривни к евро установлен на уровне 43,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,92 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом курс доллара.

Относительно евро национальная валюта также упала в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,31 грн/евро, то есть гривня ослабла на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,97/39,99 грн/долл., евро - 43,38/43,39 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,05 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 43,65 грн/евро (курс продажи - 43,47 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 мая, вырос на 5 копеек - до 40,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал также на 5 копеек и составляет 43,65 грн за евро.

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