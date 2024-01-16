Гривня крепилась на 20 копеек относительно евро.

Национальный банк Украины на среду, 17 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,92 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данными на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,92/37,95 грн/долл., евро - 41,26/41,28 грн/евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе, с 15 по 21 января, на наличном валютном рынке курсовой коридор будет на уровне 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

По его словам, в конце декабря на рынок давил фактор определенной неопределенности относительно объемов международной финансовой помощи, поэтому определенная турбулентность рынка в канун нового года оказалась вполне объективной. Однако рынок устоял, и регулятору удалось удержать рынок стабильным.

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