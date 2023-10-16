Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 17 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,33 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,28 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,39/36,41 грн/долл., евро - 38,33/38,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 16 октября, ослаб на 2 копейки – до 38,17 грн за доллар в среднем. Евро дешевеет. Относительно евро средний курс гривни сегодня укрепился на 15 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Свежий курс валют в"ПриватБанке" сегодня, 16 октября показал, что курс наличного доллара к гривне остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 40,50 грн за евро.

С 3 октября в Украине действует режим гибкого курсообразования, который Нацбанк установил на смену фиксированному курсу, который действовал в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

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