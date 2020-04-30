Гривня четвертый день подряд растет к доллару

Нацвалюта по официальному курсу выросла к доллару до 26,96 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 4 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,96 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд выросла к доллару - на этот раз на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,29 грн/евро, что на 5 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,94/26,97 грн/долл., к евро – 29,30/29,33 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 30 апреля, снизилась на 5 копеек - до 27,20 грн за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась также на 5 копеек - до 29,55 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 грн/долл., то есть гривня третий день подряд выросла к доллару - на этот раз на 8 копеек.