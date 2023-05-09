Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,35 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 9 мая, ослабился на 2 копейки – до 37,77 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,35 грн за долл., евро - 41,05 грн за евро.

Курс предыдущего дня

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 8 мая укрепился на 5 копеек – до 37,75 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослаб на 5 копеек и составлял 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,30 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Видео дня

Курс наличного доллара 8 мая в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро – 41,84 грн. Курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,02 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

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