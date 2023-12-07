Существенных изменений на валютном рынке не предвидится.

С 11 по 17 декабря общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений, и наличные курсы будут колебаться в пределах 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на безналичном рынке уровень курса будет определяться, как соотношением спроса и предложения, так и тактикой НБУ по реализации режима "управляемой гибкости", которая будет проявляться в объемах валютных интервенций, направленных прежде всего на утоление чрезмерного спроса.

"Можем предположить, что регулятор будет оставаться на межбанке активным игроком, поэтому неконтролируемого роста или падения курсов не произойдет", - отметил эксперт.

На следующей неделе, скорее всего, курсовой коридор на межбанке "сожмется" до пределов 36,4-37 грн/долл. и 39-40 грн/евро, текущие (ежедневные) изменения будут составлять 0,1-0,2 грн, а разница между курсами покупки и продажи будет еще меньше - до 0,1 грн.

В то же время наличному рынку будут присущи следующие тенденции:

отмена ограничений на продажу наличной валюты-это фактическое введение "свободного" наличного рынка;

на наличном рынке разница между курсами банков и обменных пунктов будет почти нивелирована;

с отменой ограничений на продажу валюты и началом сезона праздников ситуативно предложение может несколько вырасти (на 10-15%);

По словам Лесового, соответственно разница между курсами межбанка и наличного рынка может уменьшиться до 0,2-0,3 грн, разница между курсами покупки и продажи составят в среднем 0,3 грн, а ожидаемый и экономически обоснованный коридор колебаний будет находиться в пределах 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

"Конечно, сейчас трудно предсказать все обстоятельства, которые могут давить на рынок (в частности, объемы макрофинансовой помощи на 2024 год и соответствующее наполнение госбюджета, или блокирование польскими и словацкими перевозчиками украинской границы), однако предполагаем, что валютный рынок более или менее будет оставаться на уровне стабильности с сохранением имеющегося тренда доминирования межбанка в курсообразовании наличного рынка", - резюмировал банкир.

Ситуация на валютном рынке в Украине

Национальный банк с 1 декабря смягчил ряд валютных ограничений. Так, Нацбанк отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Также был расширен перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. Кроме этого, регулятор разрешил оплату услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом.

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