Продать доллар можно в среднем по курсу 36,90 грн, евро – 39,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 8 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,90 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 39,95 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 37,32 грн/долл. (продать доллар можно за 37,22 грн). Евро при этом снизился в цене также на 10 копеек – до 40,35 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 8 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,67 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,50 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

Ранее член Совета Национального банка Василий Фурман отметил, что валютный рынок приспособился к новому режиму управляемой гибкости курса, который был введен в октябре. По его словам, в ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке, по сравнению с сентябрем, то есть до момента изменения курсового режима.

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