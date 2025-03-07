Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,23 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 7 марта, снизился на 15 копеек и в среднем составляет 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 44,97 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,23 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,75 грн/евро, а курс продажи - 44,50 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 7 марта, составляет 88 294 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 644 140 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,56 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 31 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Скорее всего, Национальный банк Украины будет вынужден плавно девальвировать гривню до заложенных в бюджете соотношений относительно доллара - 45 гривень на конец года, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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