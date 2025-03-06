Курс гривни к евро установлен на уровне 44,56 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, продолжила падение. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,56 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,23/41,26 грн/долл., а евро - 44,53/44,55 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 6 марта снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 67 копеек и составляет 45 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,20 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 6 марта снизился на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 90 копеек и составляет 45 гривень за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: