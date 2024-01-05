Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 января, подорожал на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,30 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,19 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 5 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,67 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 января, подорожал на 8 копеек – до 39,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,85 грн за евро.

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