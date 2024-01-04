Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 41,67 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,67 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,07/38,10 грн/долл., евро – 41,70/41,72 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 января, подешевел на 3 копейки – до 38,97 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 17 копеек – до 39,10 грн/долл. (продать доллар можно за 38,90 грн). Курс евро же в обменниках подешевел сразу на 45 копеек, до 42,75 грн/евро (курс продажи – 42,45 грн/евро).

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