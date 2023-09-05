Продать доллар можно в среднем по курсу 37,35 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 5 сентября, укрепился на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек и составил 41,30 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,35 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 4 сентября, ослаб на 15 копеек - до 37,75 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 40 копеек и составлял 41,20 грн за евро.

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По данным аналитиков инвестиционной группы ICU, решение НБУ разрешить продажу безналичной валюты населению с 29 августа имело мгновенный эффект: курс наличной гривни в системно важных банках усилился к концу прошлой недели более чем на 1%, до 37,4-38,2 грн/долл.

При этом, несмотря на то, что это решение быстро повлияло на рынок, достижения наличного курса гривни вряд ли будут существенными и продолжительными, считают в компании.

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