Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,25 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 29 мая, остался на уровне предыдущего показателя – 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,25 грн за долл., евро-40,18 грн за евро.

Что происходит с курсом

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине до 31 мая в большинстве касс банков будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 36,85 до 37,90 грн/долл.

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По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в период по 4 июня наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет предшествовать в новых "майских" пределах 37-38 грн/долл., 40-41 грн/евро.

По прогнозу директора по инвестициям и главы департамента R&D в Capital Times Артема Щербины, официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/долл., а к концу года он вырастет до 43 грн/долл.

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