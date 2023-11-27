Продать доллар можно в среднем по курсу 37,25 грн, евро – 40,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 27 ноября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,25 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня не изменился и составляет 41,05 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,45 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева незначительно подорожал на 1 копейку и сегодня составляет 37,58 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подорожал - на 8 копеек до 40,95 грн/евро (курс продажи – 40,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 27 ноября, установил официальный курс доллара на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривня ослабела на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,36 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

Как прогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря, тренды валютного рынка не изменятся. Так, на наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами покупки и продажи) будут на уровне 0,3-0,5 грн.

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