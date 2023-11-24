Национальный банк Украины раскрыл, сколько будут стоить евро и доллар.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривна ослабела на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,36 грн/евро, то есть гривна ослабла на 9 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,11/36,13 грн/долл., евро - 39,44/39,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня, 24 ноября, подешевел на 15 копеек и составил 37,57 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подешевел - на 13 копеек до 40,87 грн/евро (курс продажи - 40,65 грн/евро).

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в декабре на валютном рынке будут продолжаться тенденции ноября, и курсовой коридор прогнозируется в пределах 37-38 грн/ долл. и 39-41 грн/евро.

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