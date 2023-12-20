Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 декабря, подорожал на 11 копеек – до 37,82 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,60 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 20 копеек – до 37,90 грн/долл. (продать доллар можно за 37,75 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 30 копеек, до 41,45 грн/евро (курс продажи – 41,20 грн/евро).

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Курс валют в Украине-последние новости

Национальный банк Украины на среду, 20 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,32 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 40,92 грн/евро, то есть гривня ослабла на 33 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее отметил, что перед Рождеством масштабных изменений на валютном рынке не будет. По его мнению, с 18 по 24 декабря, курс на наличном рынке будет колебаться в пределах 36,8 – 37,8 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

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