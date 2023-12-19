Национальная гривна снова ослабла.

Национальный банк Украины на среду, 20 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,32 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным с сайта регулятора, официальный курс НБУ касательно евро на среду установлен на уровне 40,92 грн/евр - гривна ослабла на 33 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 37,36/37,38 грн/долл., евро - 40,98/40,99 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "Приватбанка" сегодня, 19 декабря, подорожал на 10 копеек - до 37,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не менялся и составляет 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева подорожал на 15 копеек – до 37,70 грн/долл. (продать доллар можно за 37,60 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 16 копеек, до 41,15 грн/евро (курс продажи - 40,98 грн/евро).

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