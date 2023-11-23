Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 39,27 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 24 ноября, установил официальный курс доллара на уровне 36,01 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,27 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,02/36,04 грн/долл., евро - 39,27/39,28 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня, 23 ноября, несколько подешевел и составляет 37,72 грн/долл. (продать доллар можно за 37,63 грн), евро – 41,00 грн/евро (курс продажи – 40,84 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 27 ноября по 3 декабря, имеющиеся тренды валютного рынка явно не изменятся. На наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах предыдущих 2-3 недель: 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами покупки и продажи) будут на уровне 0,3-0,5 грн.

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