По словам Марченко, Украина выполняет все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

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Об этом он заявил в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Буквально вчера был проведен последний call на высоком уровне, мы обсуждали перспективы бюджета 2021 года, обсуждали ключевые вопросы, которые у нас есть в миссии. И мы постоянно на протяжении последнего месяца общались с миссией МВФ и относительно аудита Фонда COVID-19, и относительно использования средств фонда, обсуждения законопроектов, которые влияют на доходную и расходную части, а также выполнения наших структурных маяков, которые мы должны выполнить в соответствии с программой", - сказал Марченко.

Выполнение требований МВФ

По словам министра, на данный момент Украина полностью выполняет структурные маяки, предусмотренные программой МВФ. В частности, уже утвержден план по сокращению неработающих кредитов.

"Относительно реформы налоговой и таможни, реорганизации их в едином юрлице: сейчас мы на финальной стадии. В частности, до конца месяца мы планируем утвердить новые структуры и уже подали на согласование министерств и ведомств новый план преобразования налоговой службы в формат единого юрлица", - подчеркнул Марченко.

Сотрудничество с МВФ

Он отметил, что остальное сотрудничество также проходит в полном объеме, и выразил надежду, что в ближайшее время миссия МВФ примет решение о пересмотре программы.

"И мы ожидаем до конца года получить запланированные транши кредита МВФ", - сказал Марченко.

Что этому предшествовало

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

МВФ проведет первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

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Автор: Екатерина Жирий