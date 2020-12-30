По словам Марченко, выполнены все маркеры, которые касались правительственных мероприятий.

Получение Украиной следующих двух траншей от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов перенесено на следующий год.

Читайте такжеВ МВФ назвали даты начала пересмотра соглашения с УкраинойОб этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из изданий, сообщает пресс-служба министерства.

"Первый транш на 2,1 миллиарда долларов мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по 700 миллионов долларов в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 миллионов долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - цитирует пресс-служба Марченко.

По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру.

"Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу", - приводятся в сообщении слова министра.

Марченко отметил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, и по ее завершению можно будет понимать, какая поддержка от международных партнеров понадобится Украине в дальнейшем.

Также глава Минфина подчеркнул, что выполнены все маркеры, которые касались правительственных мероприятий.

"Это - рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной служб. С 1 января эти два ведомства будут уже работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков и тому подобное. Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают необходимость реализации именно этих мероприятий", - цитирует пресс-служба министра.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия первого пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.

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Автор: Екатерина Жирий