Получение Украиной следующих двух траншей от Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов перенесено на следующий год.
Читайте такжеВ МВФ назвали даты начала пересмотра соглашения с УкраинойОб этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью одному из изданий, сообщает пресс-служба министерства.
"Первый транш на 2,1 миллиарда долларов мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по 700 миллионов долларов в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 миллионов долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - цитирует пресс-служба Марченко.
По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру.
"Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу", - приводятся в сообщении слова министра.
Марченко отметил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, и по ее завершению можно будет понимать, какая поддержка от международных партнеров понадобится Украине в дальнейшем.
Также глава Минфина подчеркнул, что выполнены все маркеры, которые касались правительственных мероприятий.
"Это - рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной служб. С 1 января эти два ведомства будут уже работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков и тому подобное. Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают необходимость реализации именно этих мероприятий", - цитирует пресс-служба министра.
Что этому предшествовало
- 9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.
- В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
- Миссия первого пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.
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