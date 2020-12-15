В среднесрочной перспективе, по словам Марченко, планируется постепенно сокращать дефицит бюджета: до 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году.

Параметры государственного бюджета на 2021 год совпадают с оценками специалистов Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе своего выступления в парламенте во время рассмотрения проекта госбюджета во втором чтении.

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«Мы продолжаем двигаться в рамках сотрудничества с МВФ. В целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении», - сказал Марченко.

По его словам, между первым и вторым чтением было обработано более 2 тыс. правок депутатов и в целом было учтено парламентских предложений на более 14 млрд грн.

«Для нас было важно сохранить определенные президентом и правительством приоритеты, которые были поддержаны народными депутатами, и при этом снизить уровень дефицита бюджета, придерживаясь принципов сбалансированности и реалистичности», - сказал Марченко.

По словам главы Минфина, в результате дефицит госбюджета уменьшился с 6% до 5,5%, составив 246,6 млрд грн, таким образом, дефицит бюджета между первым и вторым чтением был уменьшен на 23,7 млрд грн.

Также Марченко отметил, что в среднесрочной перспективе планируется постепенно сокращать дефицит бюджета: до 4-4,5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% в 2023 году.

Госбюджет-2021

Кабмин на своем заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

15 декабря 2020 года Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс.

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Автор: Екатерина Жирий