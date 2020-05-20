Мы "дожмем" банки, чтобы они выдавали кредиты населению - Зеленский

Президент считает, что необходимо на техническом уровне "дожать" банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень независимая.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о необходимости поддержки населения Украины кредитами.

Читайте такжеПрезидент пообещал ипотеку для украинцев под 10% в ближайшее время

"Что касается помощи нашим гражданам из-за коронавируса, все непросто. Мы не печатаем деньги, мы не США, хотя статистика у нас лучше. Вы знаете, что касается бизнеса, программа "5-7-9" заработала", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас банкам необходимо активнее выдавать кредиты населению.

"Также на техническом уровне мы "дожмем" банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы "дожмем", и банки будут не очень аккуратными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире. Это мировой кризис, но мы будем думать о нашей стране и наших гражданах", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк заявил, что кредитные каникулы для заемщиков на период карантина полностью или частично ввели 30 банков в Украине.