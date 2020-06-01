Сотрудничество с МВФ: премьер рассказал, когда и сколько денег получит Украина

По словам Шмыгаля, первый транш в размере 1,9 млрд долл. ожидается в июне.

Новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) позволит Украине спокойно преодолевать последствия коронакризиса. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире политического ток-шоу.

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По его словам, с МВФ достигнута договоренность по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 млрд долл. сроком на 5 лет.

«Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд долл., на осень мы ожидаем 1,6 млрд долл., в следующем году – 1,5 млрд долл.», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Также премьер сообщил, что в программе сотрудничества с МВФ прописаны необходимые структурные маяки, которые совпадают с теми направлениями реформ, которые уже внедряются в Украине.

В сообщении отмечается, что программа сотрудничества с МВФ, по мнению Шмыгаля, даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с международными партнерами.

Как сообщал УНИАН, 21 мая представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл. для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 млрд долл. во втором квартале 2020 года.

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