Каждый из 46,9 миллиона испанцев фактически имеет долг более 27 900 евро, что превышает среднегодовую зарплату в стране, достигающую 27 500 евро.

Испания увеличила свой долг в 2020 году на 112,4 миллиарда евро - почти эквивалент годовых расходов на пенсии в стране. Все это - через весомое влияние пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Соотношение долга к размеру испанской экономики выросло от 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года - самый высокий уровень за более века. В 1902 году отношение долга к ВВП страны достигло 123,6%, согласно оценкам, опубликованным на этой неделе Испанским центральным банком. Иначе говоря, это означает, что каждый из 46,9 миллиона граждан страны фактически имеет долг свыше 27 900 евро, что превышает среднегодовую зарплату в Испании, которая достигает 27 500 евро.

Объем долга по 2020 год настолько велик, что было бы нужно распределить весь государственный доход, полученный от налогов и социальных взносов за три полных финансовых года (или заморозить выплату пенсий на девять лет), чтобы иметь возможность выплатить его. Такой рекордный уровень долга является прямым следствием гигантского государственного дефицита в 10,3%, зарегистрированного в 2020 году, когда власти Испании закрыли экономику, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

"Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, экономические и социальные последствия COVID-19", - подчеркнула министр финансов Испании Надя Кальвіньо.

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Автор: УНИАН