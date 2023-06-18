После волны скандалов, когда в некоторых банках и обменниках украинцам начали отказывать в обмене иностранных "изношенных", или старых банкнот, разбираться в проблеме начали Верховная Рада и Нацбанк. Профильный комитет парламента заслушал НБУ относительно заработка обменников на "изношенных" купюрах. Сам Нацбанк запланировал провести встречу с участниками рынка обмена валют, чтобы разобраться с жалобами украинцев на проблемы с обменом иностранных "изношенных" купюр и банкнот давних лет выпуска, а также предоставить "соответствующие разъяснения". Мол, НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, которые бы предусматривали запрет "осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности, долларов США серии 1996 года и теми, которые были выпущены в обращение ранее".

Почему вымогательство комиссии за так называемые изношенные купюры в украинских обменных пунктах - сплошная манипуляция и проявление сетевой коррупции в масштабах всей страны?

Дело в том, что изъятие изношенных банкнот за комиссию, по правилам, должно происходить в рамках такой операции, как банковское инкассо валюты. Простыми словами: вы сдаете в банк изношенную валюту, банк или финкомпания передает вам гривневый эквивалент, но саму купюру изымает из обращения и отправляет на обмен за границу.

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Конечно, классическое инкассо - это изъятие купюры, обмен ее на новую, передача новой купюры клиенту, а затем, по желанию, обмен ее на гривню. Но обычно, все происходит проще: клиент сдал изношенную купюру и получил гривню, оплатив комиссию.

Если валюта не изымается из обращения, то начисление комиссии является незаконным

Ключевой признак валютного инкассо - изъятие изношенной купюры из обращения и ее обмен на новую. Именно за это и взимается комиссия.

То есть должно возникнуть законное основание для уплаты комиссии, иначе комиссия начисляется за "воздух". Ведь если валюта не изымается из обращения, то начисление комиссии является незаконным.

Но обменные пункты, которые начали массово требовать комиссии за "изношенные" банкноты, преимущественно доллары, никуда их не отправляют и на новые купюры не обменивают. А возвращают снова в оборот, преимущественно, в теневой. При этом, забирая себе из обращения 10-30% рентного заработка.

Конечно, это заговор.

И Национальный банк Украины должен не только писать письма-разъяснения "мелким почерком", но просто взять и отозвать пару лицензий у финансовых компаний на операции с наличной валютой. Не хотят брать доллары - пусть выдают кредиты.

Ну, а пока есть промежуточные результаты. После многих публикаций и эфиров, восстановился прием долларов в терминалах ПриватБанка (для пополнения счета), которые, кстати, отперли одновременно с массовым заговором относительно банкнотных комиссий. Очень странное совпадение.

Сетевой характер коррупции - это то, с чем столкнутся настоящие борцы с коррупцией в Украине. Если такие у нас когда-нибудь появятся.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"