Вопрос заблокированных активов клиентов ООО "Фридом Финанс Украина" снова стал актуальным в свете проблем, которые возникли из-за санкций, наложенных Советом национальной безопасности и обороны в 2022 году. За это время клиенты потеряли доступ к активам на сумму около 3,5 млрд грн, включающих как ОВГЗ, так и еврооблигации.

В частности, владельцы последних были лишены возможности голосовать за реструктуризацию и не получили предусмотренные ее условиями средства. Однако появились существенные сдвиги благодаря работе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Комиссия инициировала масштабную подготовку для решения вопроса возврата заблокированных активов. В частности, ею был введен временный руководитель исполнительного органа ООО "Фридом Финанс Украина", который успешно завершил первый этап - аудит деятельности компании и формирование четкого перечня клиентов и их активов.

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Указом Президента Украины Владимира Зеленского НКЦБФР получила дополнительные полномочия для обеспечения возврата активов. Президент подчеркнул важность прозрачности и законности в решении этого вопроса, отметив необходимость проверки клиентов общества на предмет связей с подсанкционными лицами или страной-агрессором.

В ближайшее время будет обнародовано решение, которое определит порядок действий для реализации решения Президента.

Таким образом инвесторы, которые поддержали Украину в трудные времена, наконец получат свои средства. Люди, которые приобрели военные облигации во время войны, сделали это не только ради финансовой выгоды, но и потому, что верили в будущее страны и ее способность выстоять. Это важный сигнал для всех, кто продолжает поддерживать Украину.

В то же время государство обеспечивает контроль за тем, чтобы выплаты не получили подсанкционные лица, которые прямо или косвенно поддерживают российскую агрессию. Это позволяет защитить интересы страны и предотвратить использование средств не по назначению.