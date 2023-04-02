Китайский регулятор подозревает, что продукция Micron, поставляемая в Китай, может содержать угрозу для национальной безопасности страны.

На фоне массовых антироссийских санкций, Управление по вопросам кибербезопасности (CAC) Китая заявило о начале расследования в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology.

Как сообщает Reuters, китайский регулятор подозревает, что продукция Micron, поставляемая в Китай, может содержать угрозу для национальной безопасности страны.

Как говорится в материале, данные опасения китайская сторона аргументирует тем, что технологии американской компании используются в "критически важной" телекоммуникационной инфраструктуре КНР.

Видео дня

Micron заявила, что ей известно о начатом расследовании китайских властей и что она поддерживает связь с CAC и полностью сотрудничает с регулятором.

Война в Украине и ситуация с микрочипами

В январе 2022 года США заявили о том, что готовы ограничить экспорт микрочипов в Россию, в случае усиления агрессии отношении Украины. На тот момент речь шла о блокировании глобальных поставок микрочипов в Россию.

В мае 2022 года появилась информация о том, что российская военная техника оснащена американскими микрочипами. Микросхемы были обнаружены в российских комплексах ПВО "Панцирь", вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

В декабре 2022 года появилась информация о том, что В Россию поставили микрочипы на миллионы долларов в обход санкций.

28 января 2023 года появилась инфрмация о том, что Нидерланды поставляют в РФ миллионы микрочипов в обход санкций.

9 февраля 2023 года появилась информация о том, что немецкая компания продавала России микрочипы для оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: