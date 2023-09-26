Национальный мобильный оператор Киевстар продолжает инвестировать в развитие экономики Украины. Компания объявляет о запуске решения, которое поможет предприятиям из многих отраслей работать более эффективно.

В партнерстве с американской компанией-производителем геодезического оборудования Trimble Киевстар построил национальную сеть GNSS RTK. Отныне оператор предоставляет новую коммерческую услугу для бизнеса - сигнал коррекции RTK для точного позиционирования в режиме реального времени.

В сельском хозяйстве услуга RTK коррекции может использоваться для точного ориентирования и навигации с/х техники. Это позволит повысить производительность работ, уменьшить затраты на производство, облегчить труд водителей в поле и получать лучшие урожаи.

В строительстве услуга может быть использована для точной установки строительных сооружений, что позволит предотвратить ошибки и аварии. В логистике услуга будет полезна для точной навигации транспортных средств, что повысит производительность и безопасность движения.

Видео дня

"Мы понимаем, насколько важно сейчас инвестировать в экономику Украины, именно поэтому продолжаем запускать технологические решения, которые помогут бизнесу работать еще эффективнее, - говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар. - Я уверен, что сервис сигнала RTK коррекции облегчит работу нашим клиентам из разных отраслей и позволит им получать лучшие результаты".

В компании Trimble уверены, что услуга поможет клиентам Киевстар оптимизировать рабочие процессы, повысить производительность и обеспечить операционную эффективность.

"Это решение для профессионалов в области сельского хозяйства, строительства и IoT, которые полагаются на сантиметровую точность", - комментирует Оливер Касабьянка, вице-президент Trimble Positioning Services.

Преимущества услуги RTK коррекции от Киевстар:

Надежный и качественный сервис благодаря бесперебойности электропитания и зарезервированным каналам связи;

Высокоточное позиционирование с точностью до нескольких сантиметров благодаря новейшему GNSS оборудованию сети;

Возможность использования услуги в различных отраслях;

Круглосуточная техническая поддержка клиентов;

Получение дополнительных сервисов М2М для подключения мобильного интернета.

Заказать консультацию по возможностям внедрения решения RTK от Киевстар можно на официальном сайте компании или обратившись на magri@kyivstar.net.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,3 млрд грн помощи на помощь ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.